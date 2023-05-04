Цена нефти в России резко снизилась второй день подряд

Стоимость российской нефти на СПбМТСБ второй день снижается на 10 процентов в сутки

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг, 4 мая, была продана одна физическая партия нефти объемом семь тысяч тонн по цене 216,23 миллиона рублей. Из расчета курса доллара 79,04 рубля такая стоимость соответствует 53,53 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте площадки.

Накануне партию нефти такого же объема удалось продать по цене 241,57 миллиона рублей (59,65 доллара за баррель), а 2 мая — 269,22 миллиона рублей (65,92 доллара). Таким образом, второй день подряд стоимость снижается примерно на десять процентов.

Такая динамика наблюдается на фоне падения биржевых котировок на эталонные сорта нефти Brent и WTI. По состоянию на середину дня они торгуются на уровне 72,7 и 68,8 доллара за баррель соответственно. В начале мая Brent торговался на уровне 80 долларов, а в середине апреля цена превышала 87 долларов.

Поводом для резкого снижения котировок стал пересмотр прогнозов по соотношению спроса и предложения, что связано в том числе с опасениями по поводу роста мировой экономики. Дополнительное снижение добычи нефти, на которое пошли ряд стран ОПЕК+, в том числе Россия, частично компенсировали другие производители. Кроме того, макроэкономические показатели Китая пока не выглядят впечатляющими, чтобы ожидать резкого увеличения спроса.

Российские сорта нефти в связи с санкциями западных стран торгуются с существенным дисконтом, при этом чем больший дефицит нефти на рынке, тем больше шансов снижения дисконта, и наоборот. По оценкам Минфина, в апреле средняя цена на основной экспортный сорт Urals составила 58,63 доллара, хотя в предыдущие три месяца находилась в районе 50 долларов и ниже.