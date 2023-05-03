Цена на нефть в России резко снизилась

Стоимость российской нефти на СПбМТСБ за сутки снизилась на 10 процентов

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду, 3 мая, была продана одна физическая партия нефти объемом семь тысяч тонн и стоимостью 241,57 миллиона рублей, что соответствует 59,65 доллара за баррель при курсе 79,25 рубля за доллар. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте площадки.

Накануне тот же объем нефти был продан за 269,22 миллиона рублей, что соответствовало 65,92 доллара за баррель при курсе 79,92 рубля за доллар. Таким образом, за сутки стоимость партии снизилась на 10 процентов.

Такая динамика соответствует ситуации на мировых рынках. Фьючерсы на эталонные сорта Brent и WTI падают до минимумов середины марта, которые до того фиксировались в последний раз в декабре 2021 года.

По состоянию на 14:00 мск баррель Brent стоит 72,99 доллара, а WTI — 69,34 доллара. Оба сорта потеряли более 3 процентов. С начала недели Brent и WTI подешевели уже более чем на 6 долларов за баррель.

Такая динамика наблюдается несмотря на дополнительное сокращение добычи нефти, на которое с мая пошли восемь стран ОПЕК, и действующее с марта российское снижение добычи. В общей сложности партнеры обязались убрать с рынка 1,66 миллиона баррелей в сутки. Специалисты объясняют тенденцию как негативными прогнозами в отношении мировой экономики, что предполагает более низкий спрос, так и способностью других экспортеров частично компенсировать снижение добычи.

Кроме того, Bloomberg не смог подтвердить факта сокращения добычи российскими компаниями. В середине апреля агентство не смогло заметить признаков сокращения экспорта или нефтепереработки, при этом в России отсутствуют значительные мощности для хранения сырья, которые могли бы быть использованы. Подтвердить или опровергнуть снижение не получится, так как Росстат отказался от публикаций по добыче нефти и газа в течение года.