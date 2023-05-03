Цены на нефть резко снизились

Цена на нефть Brent упала ниже 74 долларов за баррель впервые с марта

В ходе торгов в среду, 3 мая, мировые цены на нефть перешли к резкому снижению. Июльский фьючерс на Brent впервые с марта упал ниже 74 долларов за баррель, потеряв два процента, свидетельствуют данные лондонский биржи ICE.

По состоянию на 11:34 по московскому времени котировки находились на уровне 73,64 доллара. Эталонный сорт WTI торговался на уровне 69,94 доллара. С начала недели оба сорта подешевели более чем на пять долларов.

На таких уровнях нефтяные котировки находились в середине марта, а до этого — в декабре 2021 года, еще до начала боевых действий на Украине. В апреле сырье резко подорожало после неожиданного для рынка объявления со стороны ряда стран ОПЕК+, в том числе России, о дополнительном сокращении добычи на 1,66 миллиона баррелей.

К середине месяца отдельные специалисты начали сомневаться, что сокращение способно остановить снижение цен на нефть. Они указывали, что добычу понемногу наращивают другие страны, восстановление мировой экономики идет не столь быстро, как ожидалось, и Китай не демонстрирует внушительного роста.

В свою очередь Bloomberg не смог подтвердить заявления России о сокращении добычи нефти с марта этого года. Агентство подсчитало, что экспорт сырья из российских портов вырос, а нефтеперерабатывающие заводы не снижают активность. Подтвердить или опровергнуть эти подсчеты невозможно, так как Росстат отказался от публикации статистики по добыче нефти.