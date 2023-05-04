22-летний российский хоккеист перейдет в клуб НХЛ

22-летний форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков подпишет контракт с клубом НХЛ «Коламбус»

Российский нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков подпишет контракт с «Коламбус Блю Джекетс», выступающим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Представляющий его интересы агент Александр Черных пояснил, что Воронков принял решение в следующем сезоне «пробовать свои силы в Северной Америке».

Срок действия соглашения 22-летнего форварда с командой не уточняется. В 2019 году Воронков уже был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ в четвертом раунде под общим 114-м номером, однако не провел за клуб ни одного матча и вернулся в казанский «Ак Барс».

Воронков выступает за «Ак Барс» с февраля 2019 года. За это время он провел 232 матча, в которых набрал 99 очков. В составе сборной России нападающий также стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года.

2 мая стало известно, что российский голкипер Георгий Романов подписал контракт с клубом КХЛ «Сан-Хосе Шаркс». Контракт 23-летнего вратаря рассчитан на два года. Ранее хоккеист играл только за российские команды.