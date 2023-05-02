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17:30, 2 мая 2023Спорт

Российский голкипер подписал контракт с клубом НХЛ

23-летний российский голкипер Георгий Романов подписал контракт с «Сан-Хосе» из НХЛ
Георгий Романов

Георгий Романов. Фото: Хоккейный клуб «Автомобилист»

Российский голкипер Георгий Романов подписал контракт с «Сан-Хосе Шаркс», выступающим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Агент 23-летнего вратаря сообщил, что соглашение с клубом рассчитано на два года. Ранее хоккеист играл только за российские команды.

Романов — хоккеист системы «Автомобилиста». В сезоне-2022/2023 он играл во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) за «Горняк». Голкипер провел 31 матч с процентом отраженных бросков 90,7 и коэффициентом надежности 2,81.

5 сентября 2022 года три российских голкипера вошли в пятерку лучших вратарей НХЛ. На первой строчке расположился двукратный обладатель Кубка Стэнли, игрок «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Игорь Шестеркин, защищающий ворота «Нью-Йорк Рейнджерс», занял второе место. На пятое место попал олимпийский чемпион в составе сборной России Илья Сорокин, играющий за «Нью-Йорк Айлендерс».

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Ксения Курашкина
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