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12:55, 4 мая 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о возможном обращении Путина из-за атаки дронов

Песков заявил, что Путин не станет готовить спецобращение из-за атаки дронов на Кремль
СюжетАтака беспилотников на Кремль

Фото: Михаил Климентьев / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин не станет готовить специальное обращение из-за атаки дронов на Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о такой возможности, передает РИА Новости.

Он отметил, что Путин спокойно отреагировал после того, как ему было доложено о атаке. «Никакого обращения специального не планируется», — разъяснил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что в экстремальных ситуациях российский президент ведет себя собранно и четко отдает команды.

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3 мая 2023

3 мая стало известно об атаке беспилотников на Кремль. Президент России во время происшествия находился в Ново-Огареве.

Налет дронов был отражен военными и сотрудниками спецслужб. В результате их действий аппараты удалось вывести из строя с применением систем радиолокационной борьбы. Позже Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовное дело.

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Анна Щербакова
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