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13:54, 4 мая 2023Спорт

Чирлидер из России рассказала об отношении американцев к отстранению ее сборной

Чирлидер из России рассказала, что соперницы из США надеются на возвращение россиян

Фото: Страница Елизаветы Колосковой во «ВКонтакте»

Капитан сборной России по чирлидингу Елизавета Колоскова высказалась об отношении американцев к отстранению ее национальной команды от международных турниров. Ее цитирует «Газета.Ru».

По словам спортсменки, соперники из США и других стран надеются на скорейшее возвращение россиян. «Чир-комьюнити вообще очень доброжелательное, во многом потому что вы ни с кем по сути не соревнуетесь. Вы выходите на площадку, где все зависит только от вас», — заявила Колоскова.

В феврале 2022 года Международный союз чирлидинга отстранил российские команды от участия в международных турнирах.

Чирлидинг получил полное признание Международного олимпийского комитета (МОК) в 2021 году. Наивысшее достижение россиян на данный момент — победа на чемпионате Европы-2017 в номинации «чир-джаз».

Алексей Гусев
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