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20:43, 4 мая 2023Мир

Белый дом опроверг свою причастность к атаке дронов на Кремль

Белый дом: США никоим образом не участвовали в атаке дронов на Кремль

Фото: Jim Young / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опроверг причастность США к атаке дронов на Кремль. Об этом он заявил, общаясь с журналистами. Трансляция мероприятия велась на сайте Белого дома.

Жан-Пьер отметил, что Вашингтон по-прежнему собирает информацию о случившемся. «Единственное, что я могу сказать точно, — США никоим образом не участвовали в этом», — заверил пресс-секретарь Белого дома. Заявления официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о причастности США к инциденту он назвал ложью.

Ранее о непричастности Вашингтона к атаке заявил официальный представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби. Песков, в свою очередь, назвал смехотворными попытки Соединенных Штатов откреститься от произошедшего.

Дроны атаковали Кремль в ночь на 3 мая, их вывели из строя российские военные и спецслужбы. В Кремле позже указали, что считают произошедшее террористической акцией, а также попыткой совершить покушение на президента России Владимира Путина.

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Варвара Кошечкина
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