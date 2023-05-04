США отреклись от причастности к атакам на Кремль

Представитель Белого дома Кирби: США непричастны к атакам беспилотников на Кремль

Утверждения российских властей о том, что Соединенные Штаты стоят за атакой беспилотников на Кремль, являются ложными, заявил официальный представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби. Цитату приводит Reuters.

Он добавил, что Вашингтон не поощряет и не позволяет Украине наносить удары за пределами своей территории. Так Кирби ответил на комментарии пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о случившемся.

Попытка атаки состоялась 3 мая, российские военные и спецслужбы вывели БПЛА из строя. Кремль заявил, что расценивает произошедшее как спланированный теракт и покушение на российского президента Владимира Путина. В МИД России пообещали принять ответные меры, обвинив Украину в причастности к атаке.