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15:14, 4 мая 2023Мир

США отреклись от причастности к атакам на Кремль

Представитель Белого дома Кирби: США непричастны к атакам беспилотников на Кремль

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Утверждения российских властей о том, что Соединенные Штаты стоят за атакой беспилотников на Кремль, являются ложными, заявил официальный представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби. Цитату приводит Reuters.

Он добавил, что Вашингтон не поощряет и не позволяет Украине наносить удары за пределами своей территории. Так Кирби ответил на комментарии пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о случившемся.

Попытка атаки состоялась 3 мая, российские военные и спецслужбы вывели БПЛА из строя. Кремль заявил, что расценивает произошедшее как спланированный теракт и покушение на российского президента Владимира Путина. В МИД России пообещали принять ответные меры, обвинив Украину в причастности к атаке.

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Виктория Кондратьева
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