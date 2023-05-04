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14:30, 4 мая 2023Мир

В Белом доме заявили о запретах Киеву наносить удары по России

Советник Белого дома Кирби: США не позволяют Киеву наносить удары за пределами границ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вашингтон не позволяет Киеву наносить удары за пределами собственных государственных границ, в том числе и по российской территории. Так по теме удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Кремлю высказался советник Белого дома и координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Reuters.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва видит попытки США откреститься от причастности к атакам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кремль и считает их смехотворными, ведь именно Вашингтон стоит за атакой этих дронов.

3 мая стало известно о попытке Вооруженных сил Украины атаковать Кремль дронами. Налет был совершен ночью и пресечен системами радиоэлектронной борьбы. В Кремле сочли эти действия спланированной террористической акцией и покушением на президента России Владимира Путина.

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Виктория Кондратьева
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