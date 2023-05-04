Песков заявил о попытках США откреститься от атаки беспилотников ВСУ на Кремль

Песков: США «безусловно» стоят за атакой беспилотников ВСУ на Кремль

Москва видит попытки США откреститься от причастности к атакам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кремль и считает их смехотворными, ведь именно Вашингтон стоит за атакой этих дронов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы хорошо знаем, что решение о таких терактах принимается не в Киеве, а в Вашингтоне. Зачастую даже цели определяет не Киев, а Вашингтон. Не каждый раз Киеву дают право в выборе средств. В Вашингтоне должны четко понимать, что мы это знаем», — заявил он, добавив, что все подобные решения однозначно диктуются Киеву из США.

3 мая стало известно о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Кремль дронами. Налет был совершен ночью и пресечен системами радиоэлектронной борьбы. В Кремле расценили эти действия как «спланированную террористическую акцию» и покушение на президента России Владимира Путина.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева защиту своей территории в конфликте. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев непричастен к этой атаке.