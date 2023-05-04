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11:44, 4 мая 2023Спорт

ЦСКА захотел продлить контракт с призванным в армию хоккеистом Федотовым

Хоккейный клуб ЦСКА захотел продлить контракт с призванным в армию вратарем Федотовым

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский хоккейный клуб ЦСКА обсуждает подписание нового контракта с призванным в армию вратарем Иваном Федотовым. О желании команды сохранить голкипера ТАСС сообщил президент красно-синих Игорь Есмантович.

«Мы ждем Ивана Федотова после того, как он отслужит в армии. Это наш вратарь, он с нами на связи. У нас отличные рабочие отношения», — заявил Есмантович.

1 июля прошлого года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он хотел улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс». Игрока отправили проходить службу в Военно-морской флот России.

Позднее сообщалось, что у Федотова и ЦСКА возник конфликт из-за его решения уехать в НХЛ. При этом агент Шуми Бабаев заявил, что вратарь и московский клуб сохраняли нормальные отношения.

Алексей Гусев
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