ЦСКА захотел продлить контракт с призванным в армию хоккеистом Федотовым

Хоккейный клуб ЦСКА захотел продлить контракт с призванным в армию вратарем Федотовым

Московский хоккейный клуб ЦСКА обсуждает подписание нового контракта с призванным в армию вратарем Иваном Федотовым. О желании команды сохранить голкипера ТАСС сообщил президент красно-синих Игорь Есмантович.

«Мы ждем Ивана Федотова после того, как он отслужит в армии. Это наш вратарь, он с нами на связи. У нас отличные рабочие отношения», — заявил Есмантович.

1 июля прошлого года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он хотел улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс». Игрока отправили проходить службу в Военно-морской флот России.

Позднее сообщалось, что у Федотова и ЦСКА возник конфликт из-за его решения уехать в НХЛ. При этом агент Шуми Бабаев заявил, что вратарь и московский клуб сохраняли нормальные отношения.