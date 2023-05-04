Власти Петербурга подтвердили запрет на использование беспилотников

Власти Санкт-Петербурга подтвердили запрет на использование беспилотников

Власти в Санкт-Петербурге подтвердили, что в городе действует запрет на использование беспилотников. Об этом в четверг, 4 мая, со ссылкой на заявление начальника одного из отделов городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александра Равина сообщает РИА Новости.

Ранее о таких ограничительных мерах сообщил источник телеканала 78.ru. Говорилось, что они будут действовать до 15 мая.

3 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в городе запрета на запуск дронов. Градоначальник объяснил, что они могут затруднить работу столичных правоохранительных органов. «Несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечет за собой административную и уголовную ответственность», — отметил он.