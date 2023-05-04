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08:33, 4 мая 2023Россия

Власти рассказали о работе завода в Ростовской области после атаки беспилотника

Власти заявили о штатной работе Новошахтинского завода нефтепродуктов после атаки дрона

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

После атаки беспилотника на Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области предприятие работает штатно. Об этом рассказали власти российского региона, передает РИА Новости.

Власти не уточнили, какие повреждения получил завод при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О том, что на заводе нефтепродуктов взорвался беспилотник, стало известно 4 мая. Губернатор Василий Голубев заявил, что беспилотник врезался в конструкцию межцеховой эстакады. Огонь, возникший в результате взрыва, был оперативно потушен силами сотрудников предприятия, пожарных вызывать не пришлось.

В эту же ночь загорелся Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Официально причины случившегося не назывались, но стало известно, что на близ резервуаров с нефтью нашли двигатель беспилотника и его обломки.

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Анастасия Шейкина
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