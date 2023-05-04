У загоревшихся на Кубани резервуаров с нефтью нашли обломки беспилотника

SHOT: у загоревшихся на Кубани резервуаров с нефтью нашли обломки беспилотника

На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае нашли обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По его данным, близ места пожара обнаружили двигатель дрона и его обломки — их также сняли на видео. Диаметр отверстия в поврежденном резервуаре после атаки беспилотника составил около одного метра.

Источник ТАСС в экстренных службах также подтвердил обнаружение дрона, заявив, что НПЗ загорелось в результате атаки беспилотника.

Пожар на Ильском НПЗ на Кубани начался в ночь на четверг, 4 мая. Никто не пострадал, угрозы местному населению нет. О причинах случившегося официально не сообщалось. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опубликовал кадры тушения возгорания.

Днем ранее, 3 мая, в Краснодарском крае произошел пожар на нефтебазе в поселке Волна Темрюкского района. Открытое горение там ликвидировали более чем через 12 часов, никто не пострадал. Официально причины случившегося не назывались.