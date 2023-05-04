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12:04, 4 мая 2023Бывший СССР

Названа цель визита Зеленского в страны Евросоюза

Политолог Бышок: цель визита Зеленского в ЕС — подтверждение существующих договоренностей

Фото: Essi Lehto / Reuters

Основная цель визита президента Украины Владимира Зеленского в страны Евросоюза (ЕС) — это подтверждение уже существующих договоренностей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил кандидат политических наук Станислав Бышок.

Ранее стало известно, что Зеленский покинул Финляндию, где принял участие в саммите Украины и стран Северной Европы, и прибыл в Нидерланды.

Как сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, президент Украины уже провел встречу с президентом сената Яном Брауном и главой палаты представителей Верой Бергкамп. На очереди у Зеленского визит в Международный уголовный суд (МУС). Кроме того, у президента Украины запланирована аудиенция у короля Виллема-Александра и визит на базу военно-воздушных сил Нидерландов.

«Основная цель визита — это подтверждение тех договоренностей, которые существуют между Украиной и соответствующими странами по поддержке, начиная с военной поддержки и заканчивая продолжением санкционного давления на Россию, в том числе экономического», — сообщил Бышок.

Что касается прорывных решений, то я думаю, что их не будет

Станислав Бышокполитолог

Посещение же Международного уголовного суда связано с теми ордерами, которые были выписаны на имя российского президента Владимира Путина и на имя детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой, убежден политолог.

«Зеленский считает необходимым высказать свое положительное отношение к этим ордерам», — заключил Бышок.

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3 мая стало известно, что Зеленский прибыл с официальным визитом в Финляндию, где встретился с президентом страны Саули Ниинисте. Главы государств обсудили военную поддержку Украины.

17 марта не признаваемый Россией Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на «арест» российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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Алена Шевченко
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