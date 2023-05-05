Российский военкор рассказал об обстановке в Артемовске

RT: бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются в западной части Артемовска

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступать в западной части Артемовска, идут бои за многоэтажные здания. Об этом рассказал военкор RT Мурад Газдиев.

Журналист побывал на позициях штурмовиков в разрушенном доме, прямо напротив которого продолжаются бои с украинскими военными.

«Следующий дом — всего метры от них — сейчас под ВСУ. (...) И вот так здесь происходит бой: дом за домом, этаж за этажом, квартира за квартирой зачищается», — рассказал Гадзиев о продвижении «Вагнера».

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с заявлением, что 10 мая начнет вывод своих подразделений из Артемовска из-за критической нехватки боеприпасов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль в курсе этого решения, но от комментариев отказался.