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12:46, 5 мая 2023Бывший СССР

Российский военкор рассказал об обстановке в Артемовске

RT: бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются в западной части Артемовска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступать в западной части Артемовска, идут бои за многоэтажные здания. Об этом рассказал военкор RT Мурад Газдиев.

Журналист побывал на позициях штурмовиков в разрушенном доме, прямо напротив которого продолжаются бои с украинскими военными.

«Следующий дом — всего метры от них — сейчас под ВСУ. (...) И вот так здесь происходит бой: дом за домом, этаж за этажом, квартира за квартирой зачищается», — рассказал Гадзиев о продвижении «Вагнера».

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с заявлением, что 10 мая начнет вывод своих подразделений из Артемовска из-за критической нехватки боеприпасов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль в курсе этого решения, но от комментариев отказался.

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Алевтина Запольская
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