Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна

Президент Украины Зеленский провел встречу с главой МИД Бахрейна Аз-Заяни

Президент Украины Владимир Зеленский после визитов в Финляндию и Нидерланды провел встречу в стране с главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бин Рашида Аз-Заяни. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Глава государства отметил, что это первый визит главы внешнеполитического ведомства Бахрейна на Украину со времени установления дипломатических отношений между странами в июле 1992 года», — говорится в заявлении пресс-службы.

Зеленский назвал встречу важным сигналом о взаимодействии между странами. Он отметил, что важной темой является гуманитарная помощь со стороны Бахрейна для Украины.

3 мая Зеленский прибыл с официальным визитом в Финляндию, где встретился с президентом страны Саули Ниинисте. Главы государств обсудили военную поддержку Украины. Далее он отправился в Нидерланды. Украинский лидер провел встречу с президентом сената Яном Брауном и главой палаты представителей Верой Бергкамп.