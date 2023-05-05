Перечислены признаки повышенного риска раннего колоректального рака

Наличие диареи увеличило риск раннего колоректального рака вдвое

Ученые из медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе перечислили четыре признака и симптома раннего колоректального рака. Результаты исследования опубликованы в Journal of the National Cancer Institute, краткий обзор статьи описан в Medical Xpress.

Авторы изучили медицинские карты более чем 5000 пациентов с ранним развитием колоректального рака, то есть в возрасте до 50 лет. Затем информация была сравнена с базами данных контрольной группы без заболевания, где участвовало 113 миллионов взрослых в возрасте от 18 до 64 лет.

Они заметили, что в период от трех месяцев до двух лет до постановки диагноза боли в животе, ректальное кровотечение, диарея и железодефицитная анемия указывают на повышенный риск злокачественного новообразования толстого кишечника у лиц моложе 50 лет. Наличие даже одного из симптомов практически удваивало вероятность, двух признаков — увеличивало шансы более чем в 3,5 раза; а наличие трех или более симптомов повышало риск примерно в 6,5 раза.

По словам исследователей, два симптома — ректальное кровотечение и железодефицитная анемия — указывают на необходимость срочной эндоскопии и последующего наблюдения.

В ноябре 2022 года специалисты Онкологического центра Гавайского университета выявили, что строгое соблюдение вегетарианской диеты, богатой здоровой растительной пищей, связано с уменьшением вероятности колоректального рака у мужчин.