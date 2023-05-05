«Ференцварош» Черчесова во второй раз подряд стал чемпионом Венгрии

«Ференцварош» Черчесова во второй раз подряд досрочно стал чемпионом Венгрии

Футбольный клуб «Ференцварош» во второй раз подряд стал чемпионом Венгрии под руководством российского специалиста Станислава Черчесова. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда обеспечила себе победу досрочно. Это стало известно после того, как занимающий второе место в турнирной таблице «Кечкемет» уступил со счетом 0:1 «Гонведу» в матче 30-го тура. В активе «Ференцвароша» 60 очков после 29 игр. Впереди у клуба еще четыре встречи в рамках турнира в сезоне-2022/2023.

10 апреля Черчесов объявил о продлении контракта с венгерской командой. По словам специалиста, клуб активировал опцию пролонгации соглашения еще на один год — до лета 2024-го. После того, как россиянин возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года, команда стала чемпионом Венгрии сезона-2021/2022, а также завоевала Кубок страны.

С 2016 года Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Тренер покинул пост после неудачного выступления на чемпионате Европы 2021 года.