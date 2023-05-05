«Страна.ua»: в небе над Киевом заметили дым

В небе над Киевом заметили дым, пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Киеве в одном из районов видят дым», — сказано в публикации. При этом издание не указывает причину задымления. Также на опубликованной фотографии можно увидеть столб дыма, который поднимается вверх.

Ранее в Киеве и большинстве регионов Украины действовала воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, предупредительные сигналы звучали в Киевской, Винницкой, Харьковской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях.

3 мая в Киеве также была объявлена воздушная тревога. 4 мая в украинской столице тоже звучали сирены — тревога объявлялась из-за потерявшего управление беспилотника Bayraktar.