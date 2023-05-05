«Калашников» запустил производство шлемов «Эльбрус-Т»

«Калашников» запустил серийное производство титановых шлемов «Эльбрус-Т» класса Бр2

Предприятие «НИИ стали», входящее в концерн «Калашников», запустило серийное производство титановых бронешлемов «Эльбрус-Т». Новые изделия входят в линейку шлемов, адаптированных под класс защиты Бр2 нового российского ГОСТ Р 57560-2017. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Отмечается, что существующие производственные мощности и цепочки поставок позволят сократить цикл производства шлема до трех месяцев.

Титановый шлем отличается от полностью композиционных изделий более высокой стойкостью к осколкам естественного дробления с острыми режущими кромками, которые образуют гранатометные выстрелы, мины, ручные гранаты и осколочно-фугасные снаряды.

«Превосходит титановый шлем своих конкурентов и по эксплуатационным характеристикам. При этом по стоимостным параметрам титановый шлем "Эльбрус-Т" находится на уровне лучших композиционных шлемов уровня Бр2», — говорится в сообщении.

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