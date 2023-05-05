Финляндия ответила на ноту России по инциденту с консульством

МИД Финляндии ответил на ноту России по инциденту с консульством, данные передали полиции

Министерство иностранных дел Финляндии ответило на ноту внешнеполитического ведомства России по инциденту с российским консульством в городе Мариехамн на Аландских островах, которое подверглось акту вандализма неизвестных. Об этом сообщила сотрудница отдела коммуникаций финского МИД Вилма Соррин в беседе с РИА Новости.

По ее словам, Финляндия ответила России, что власти серьезно относятся к этому инциденту. Также она подчеркнула, что информация была передана в полицию.

Соррин отметила, что МИД, официальные лица Аландских островов, а также сотрудники правоохранительных органов региона поддерживают тесные отношения и регулярно обмениваются информацией по этому происшествию.

В ночь с 30 апреля на 1 мая 2023 года в отношении консульства России в Мариехамне в Финляндии был совершен акт вандализма. Отмечалось, что зданию консульства был нанесен материальный ущерб, а действия злоумышленников «представляли прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников российской миссии».

