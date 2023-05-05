Минобороны: США через украинский центр изучали способ сделать птичий грипп неуправляемым

Американцы изучали на Украине способ сделать неуправляемым вирус птичьего гриппа. Для этих целей Пентагон использовал Украинский научно-технический центр (УНТЦ). В этом США уличил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, брифинг которого опубликован в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, УНТЦ работал в интересах Пентагона проект Пи-444, целью которого являлся мониторинг птичьего гриппа среди диких птиц из Азово-Черноморского региона. «В ходе реализации проекта оценивались условия, при которых передача вируса может приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности», — подчеркнул Кириллов.

Он отметил, что Минобороны уже сообщало о рисках биологических проектов Пентагона, которые изучают возможно распространения инфекций через различных переносчиков, в числе которых и птицы. Кирилов обратил внимание на то, что Украина имеет уникальное географическое положение и через территорию страны проходят маршруты миграции более 270 видов перелетных птиц, которые могут стать «резервуаром таких опасных заболеваний, как высоко патогенный грипп, а также других инфекционных болезней».

Начальник войск РХБЗ рассказал, что за три года ущерб от птичьего гриппа в России превысил 4,5, миллиарда рублей, а в странах Европы потери в сельском хозяйстве от составили порядка 3 миллиардов евро. При этом, по данным Кириллова, для европейского региона вирус перестал быть сезонным заболеванием и его вспышки фиксируются круглый год. «Это заставляет по-новому взглянуть на риски реализации проекта Ю-Пи-4, который предполагал сбор на территории Украины штаммов, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер», — заключил он.