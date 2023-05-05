Стали известны подробности второй за двое суток атаки дрона на Ильский НПЗ

Kub Mash: сотрудников Ильского НПЗ эвакуировали после атаки дрона и пожара

Сотрудников Ильского нефтеперерабатыващего завода (НПЗ) эвакуировали после атаки дрона и пожара. Школьников и студентов колледжа из ближайшего населенного пункта также отправили по домам. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Также издание приводит подробности инцидента — как стало известно Kub Mash, дрон мог лететь со стороны населенного пункта Львовское. Уточняется, что удар пришелся по пятой установке завода.

Пожар возник на воздушном охладителе компрессорной станции. К настоящему моменту возгорание уже потушено.

О повторной атаке на Ильский НПЗ стало известно утром 5 мая. Предыдущая атака на завод была совершена днем ранее — 4 мая. Тогда нефтезавод атаковали четыре беспилотника. А 3 мая пожар возник на нефтебазе в поселке Волна Краснодарского края.