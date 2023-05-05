В МИД России заявили о нежелании уважающих себя стран общаться с Киевом

Лавров: Зеленский делает все, чтобы любая уважающая себя страна избегала общения с Киевом

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нежелании уважающих себя стран общаться с Киевом из-за действий президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ШОС в Индии, передает ТАСС.

По его словам, Зеленский вместе с командой делает все в медийном пространстве и практических шагах, чтобы многие государства больше не захотели вести диалог с Украиной. «Это действительно так, и мы понимаем, что осознание этого зреет», — заключил глава МИД России.

Ранее Лавров сообщил, что без разрешения главной геополитической проблемы, которая заключается в стремлении Запада сохранить свою гегемонию, в мире не будет решен ни один конфликт. По его словам, у России огромное терпение, и она уже давно готова к диалогу на эту тему.