Появилось фото разрушенного на «дороге жизни» ВСУ моста

RusVesna показала фото разрушенного моста на «дороге жизни» ВСУ в районе города Часов Яр

В сети появилось фото разрушенного Канальского моста в районе города Часов Яр, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывали технику и подразделения в Артемовск (украинское название — Бахмут). Фотографию опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Этот мост проходил через канал Северский Донец — Донбасс. На Украине трассу между Артемовском и городом Часов Яр прозвали «дорогой жизни» из-за стратегического значения для снабжения украинской армии.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о срыве переброски резервов ВСУ в Артемовск благодаря разрушению Канальского моста.

2 мая основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об уничтожении в районе Часова Яра бронеавтомобиля, в котором, предположительно, мог находиться командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра.

Впоследствии спикер командования сил территориальной обороны ВСУ Денис Зелинский опроверг данное заявление, подчеркнув, что «все живы и здоровы».