Появилось фото разрушенного на «дороге жизни» ВСУ моста
В сети появилось фото разрушенного Канальского моста в районе города Часов Яр, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывали технику и подразделения в Артемовск (украинское название — Бахмут). Фотографию опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).
Этот мост проходил через канал Северский Донец — Донбасс. На Украине трассу между Артемовском и городом Часов Яр прозвали «дорогой жизни» из-за стратегического значения для снабжения украинской армии.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили о срыве переброски резервов ВСУ в Артемовск благодаря разрушению Канальского моста.
2 мая основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об уничтожении в районе Часова Яра бронеавтомобиля, в котором, предположительно, мог находиться командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра.
Впоследствии спикер командования сил территориальной обороны ВСУ Денис Зелинский опроверг данное заявление, подчеркнув, что «все живы и здоровы».