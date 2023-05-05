Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:29, 5 мая 2023Бывший СССР

Появилось фото разрушенного на «дороге жизни» ВСУ моста

RusVesna показала фото разрушенного моста на «дороге жизни» ВСУ в районе города Часов Яр

Фото: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

В сети появилось фото разрушенного Канальского моста в районе города Часов Яр, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывали технику и подразделения в Артемовск (украинское название — Бахмут). Фотографию опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Этот мост проходил через канал Северский Донец — Донбасс. На Украине трассу между Артемовском и городом Часов Яр прозвали «дорогой жизни» из-за стратегического значения для снабжения украинской армии.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о срыве переброски резервов ВСУ в Артемовск благодаря разрушению Канальского моста.

2 мая основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об уничтожении в районе Часова Яра бронеавтомобиля, в котором, предположительно, мог находиться командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра.

Впоследствии спикер командования сил территориальной обороны ВСУ Денис Зелинский опроверг данное заявление, подчеркнув, что «все живы и здоровы».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Неопознанный беспилотник попытался атаковать российский самолет в Москве
Тренер ПСЖ высказался об отстранении Месси
На Украине рассказали о недовольстве военных Зеленским
ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19
Появились подробности о пришедшей в школу с пистолетом российской шестикласснице
Появилось фото разрушенного на «дороге жизни» ВСУ моста
В центре Москвы нашли уголок провинциальной Англии
Россиянин натравил силовиков на сельского жителя из-за сине-желтой крыши сарая
В Евросоюзе выразили сожаление из-за больших трат на Украину
Решению Зеленского продлить заграничную поездку нашли объяснение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.