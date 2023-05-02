На Украине отреагировали на сообщение о гибели командующего теробороной ВСУ

ВСУ опровергли сообщение о гибели командующего теробороной Игоря Танцюры под Артемовском

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) опровергли сообщение о гибели командующего теробороной ВСУ Игоря Танцюры. Об этом сообщает издание «Общественное» со ссылкой на спикера командования сил территориальной обороны Дениса Зелинского.

«Все живы и здоровы», — заявил Зелинский.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под Артемовском (украинское название — Бахмут) был уничтожен автомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра. Эта информация, отметил он, в данный момент уточняется.

Танцюра был назначен командующим силами теробороны ВСУ в мае 2022 года.