Пригожин заявил об уничтожении командующего теробороной ВСУ

Пригожин заявил об уничтожении автомобиля с командующим теробороной ВСУ

Бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Танцюра, был уничтожен по направлению в Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова приводит пресс-служба бизнесмена.

«Сегодня в 13:25 артиллерийскими подразделениями ЧВК "Вагнер" при подходе резервов с населенного пункта Часов Яр в населенный пункт Бахмут был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился (..) Танцюра», — заявил Пригожин.

По словам основателя ЧВК «Вагнер», эта информация в данный момент уточняется. Пресс-служба бизнесмена также опубликовала снимок, на котором запечатлено уничтожение бронеавтомобиля ВСУ.

Игорь Танцюра был назначен командующим силами теробороны ВСУ в мае 2022 года. На данном посту он сменил Юрия Галушкина. Причины смены командующего не назывались.