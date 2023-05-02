Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:14, 2 мая 2023Бывший СССР

Пригожин заявил об уничтожении командующего теробороной ВСУ

Пригожин заявил об уничтожении автомобиля с командующим теробороной ВСУ

Фото: Пресс-служба компании «Конкорд» / ТАСС

Бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Танцюра, был уничтожен по направлению в Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова приводит пресс-служба бизнесмена.

«Сегодня в 13:25 артиллерийскими подразделениями ЧВК "Вагнер" при подходе резервов с населенного пункта Часов Яр в населенный пункт Бахмут был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился (..) Танцюра», — заявил Пригожин.

По словам основателя ЧВК «Вагнер», эта информация в данный момент уточняется. Пресс-служба бизнесмена также опубликовала снимок, на котором запечатлено уничтожение бронеавтомобиля ВСУ.

Игорь Танцюра был назначен командующим силами теробороны ВСУ в мае 2022 года. На данном посту он сменил Юрия Галушкина. Причины смены командующего не назывались.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Агент Шведа назвал спасшие баскетболиста от смерти обстоятельства
В ЛНР допустили начало украинского контрнаступления после сдачи Артемовска
Опубликована карта боевых действий в зоне спецоперации на 2 мая
Россиянам назвали возможные сроки открытия магазинов Adidas
Названо упражнение для снижения риска болезни Альцгеймера
В США оценили разговор Зеленского и Си Цзиньпина
Фанатка Киркорова набросилась на артиста во время его концерта
Россияне стали чаще покупать дорогое жилье
76-летняя Шер рассталась с 37-летним возлюбленным
Пригожин заявил об уничтожении командующего теробороной ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.