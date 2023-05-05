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11:24, 5 мая 2023Мир

Лавров заявил об осуждении странами ШОС атаки дронов на Кремль

Глава МИД России Лавров заявил, что страны ШОС осудили атаки дронов на Кремль

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ряд стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в том числе Пакистан, осудили атаку дронов на Кремль. Его в пятницу, 5 мая, цитирует РИА Новости.

«Что касается теракта над Кремлем и собственно над резиденцией главы государства, все наши оценки были изложены. Практически все мои собеседники, с которыми мы вчера общались, выражали свое осуждение», — отметил глава российского МИД.

По словам Лаврова, министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари осудил произошедшее и выразил надежду на скорейшее установление истины и определение виновных.

Беспилотники атаковали Кремль в ночь на 3 мая. Тогда два дрона были выведены из строя российскими военными. В Кремле произошедшее сочли «спланированной террористической акцией». В МИД России также пообещали принять ответные меры на действия Украины, которая может быть причастна к этому инциденту.

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Варвара Кошечкина
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