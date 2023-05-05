Лавров заявил об осуждении странами ШОС атаки дронов на Кремль

Глава МИД России Лавров заявил, что страны ШОС осудили атаки дронов на Кремль

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ряд стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в том числе Пакистан, осудили атаку дронов на Кремль. Его в пятницу, 5 мая, цитирует РИА Новости.

«Что касается теракта над Кремлем и собственно над резиденцией главы государства, все наши оценки были изложены. Практически все мои собеседники, с которыми мы вчера общались, выражали свое осуждение», — отметил глава российского МИД.

По словам Лаврова, министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари осудил произошедшее и выразил надежду на скорейшее установление истины и определение виновных.

Беспилотники атаковали Кремль в ночь на 3 мая. Тогда два дрона были выведены из строя российскими военными. В Кремле произошедшее сочли «спланированной террористической акцией». В МИД России также пообещали принять ответные меры на действия Украины, которая может быть причастна к этому инциденту.

