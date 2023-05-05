Google представила складной смартфон Pixel Fold

Google опубликовала изображения первого складного смартфона Pixel Fold

Google представила свой первый складной смартфон. Информация об устройстве появилась на сайте компании.

Судя по опубликованным изображениям, аппарат имеет две половинки, соединенные между собой шарниром. На внутренней стороне находится гибкий экран, который позволяет устройству складываться. На внешней части Pixel Fold расположены камера и дополнительный дисплей.

«Первый складной телефон, разработанный Google», — описали новый аппарат в корпорации. В компании пообещали раскрыть характеристики и стоимость девайса позже.

Согласно отчету блогера Джона Проссера, первый складной флагман Google получит 5,8-дюймовый и 7,6-дюймовый дисплеи — последний окажется складным. Аппарат будет базироваться на процессоре Tensor, также он получит чип Titan M2, который будет отвечать за безопасность. Смартфон выйдет с камерой, которая будет иметь объективы разрешением 48, 10,8 и 10,8 мегапикселей. Устройство получит «экстремальный» режим энергосбережения с автономностью 72 часа.

Ранее инсайдеры выяснили, что Google Pixel Fold оценят минимум в 1,7 тысячи долларов. Складной гаджет будет конкурировать на рынке с флагманскими смартфонами Apple.