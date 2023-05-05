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00:40, 5 мая 2023Мир

В России призвали США образумиться

Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал США образумиться
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков призвал США образумиться. Его слова в эфире Первого канала передает РИА Новости.

По словам Рябкова, «необъяснимо то, с какой злостью, с какой ненавистью к России» действуют Соединенные Штаты, когда «настал момент подумать о собственной безопасности, а не только о том, что происходит на полях боестолкновений на Украине». Дипломат подчеркнул, что подумать Вашингтону стоит о более насущных, чем консолидация Запада против России и Китая, вещах. «Мы призываем их образумиться», — заключил он.

Также Рябков заявил о «марионетках» в Киеве, которых используют США, чтобы устраивать все более опасные провокации. По его словам, отношения России и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта, но Москва работает над тем, чтобы его не допустить. Он подчеркнул, что контакты Москвы и Вашингтона проводятся по мере необходимости, в том числе и на высоком уровне.

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Марина Совина
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