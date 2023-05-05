Лавров высказался о решении конфликта на Украине

Глава МИД Лавров: решение проблем на Украине не упирается только в линию соприкосновения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфликт на Украине нельзя решить, только «заморозив» линию соприкосновения в Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Трансляция его разговора с журналистами велась на YouTube.

По словам главы российского МИД, Москва никогда не отказывалась от урегулирования проблем, возникших из-за действий США по накачиванию Украины оружием для противостояния с Россией.

«Мы видим растущее понимание того, что эти проблемы нельзя согласовать, только уперевшись в линию соприкосновения в Донбассе», — сказал глава российского МИД, добавив, что все стороны понимают геополитический характер происходящего.

Лавров прибыл на СМИД ШОС ранее в пятницу, 5 мая. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на заседании его приветствовал индийский коллега Субраманьям Джайшанкар.