Укрепление рубля перед выходными объяснили

Аналитик Полевой объяснил неожиданное укрепление рубля действиями Raiffeisen Bank

Неожиданное укрепление рубля перед выходными может быть связано с решением Raiffeisen Bank закрыть валютные корреспондентские счета всем российским банкам, кроме своей российской «дочки». Такое объяснение ситуации дал директор по инвестициям «Локоинвест» Дмитрий Полевой, сообщает РИА Новости.

По его мнению, новость заставила нервничать отдельных инвесторов, которые вновь вспомнили об опасности или сложности владения валютой «недружественных стран» в России. Он напомнил, что в 2022 году было несколько подобных историй укрепления рубля, например, когда появилось сообщение о возможности санкций в отношении Национального клирингового центра.

Аналитик отметил, что при оформившемся тренде и спекулянтам, и «естественным» продавцам валюты, например, для уплаты дивидендов приходится быстрее избавляться от нее, чтобы потом не пришлось продавать по еще более низкой цене.

По данным Financial Times, в последнее время российский «Райффайзен» обслуживал 40-50 процентов платежей России с другими странами. В конце марта стало известно, что Еврокомиссия потребовала от руководства головной организации определиться с планами по уходу из России. В настоящее время, как указал гендиректор Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль, компания продолжает выбирать способ свернуть свою активность.

Курс доллара на закрытии Мосбиржи составил 77,35 рубля, евро — 85,55 рубля. За сутки они потеряли 70 и 62 копейки соответственно. С начала недели потери составили более двух и трех рублей соответственно.

В последний месяц рубль ведет себя вопреки многолетней тенденции. Так, с начала апреля, несмотря на резкий рост нефтяных котировок, доллар, евро и юань стремительно укреплялись к российской валюте, а в начале мая, когда нефть начала резко дешеветь, вместе с ней начал укрепляться рубль.