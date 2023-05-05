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19:13, 5 мая 2023Экономика

Стоимость нефти резко выросла

Стоимость нефти Brent выросла до 75 долларов за баррель после падения в начале недели
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Фото: Darren Staples / Reuters

В ходе торгов в пятницу, 5 мая, нефтяные котировки резко прибавили, отыграв половину падения этой недели. Стоимость сорта Brent выросла до 75 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость барреля WTI тоже выросла более чем на три процента, превысив 71 доллар за баррель. Тем не менее в начале недели эти марки топлива торговались на уровне 80 и 76 долларов за баррель соответственно.

Цена на российскую нефть на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) также выросла. 5 мая была продана одна партия объемом семь тысяч тонн по цене 217,42 миллиона рублей или по 54,72 доллара за баррель при курсе доллара 77,2 рубля.

Brent от TradingView

В качестве причин резкого снижения цен на нефть в начале недели эксперты называли пересмотр прогнозов по мировому экономическому росту, меньшее, чем ожидалось, снижение предложения, а также устойчивые объемы поставок из России, несмотря на сообщения о сокращении добычи.

На этом фоне Morgan Stanley сократил прогноз цен на нефть в третьем квартале 2023 года на 12,5 доллара, до 77,5 доллара за баррель. Аналитики посчитали завышенными оценки дефицита предложения.

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Платон Щукин
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