Цена нефти обрушилась

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель

Во время торгов в среду, 3 мая, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель. Это произошло впервые с 20 марта, свидетельствуют данные торгов биржи ICE.

К 18:30 по московскому времени стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent рухнула на 4,47 процента и составила 71,99 доллара за баррель. Одновременно июньские фьючерсы на WTI дешевеют на 4,8 процента, до 68,22 доллара за баррель. Ранее во время торгов цена эталонной Brent падала ниже 74 долларов.

Кроме того, стало известно, что стоимость российской нефти на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за сутки снизилась на 10 процентов.

Идет общая тенденция к снижению цен. При этом такая динамика наблюдается, несмотря на дополнительное сокращение добычи нефти, на которое с мая пошли восемь стран ОПЕК, и действующее с марта российское снижение добычи.