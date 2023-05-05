В России раскрыли подробности конфликта с украинской делегацией на ПАЧЭС

Сенатор Карасин: поведение украинской делегации на ПАЧЭС — это клинический диагноз

Председатель комитета Совфеда по международным делам, представитель Межпарламентской ассамблеи СНГ на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре Григорий Карасин раскрыл подробности конфликта с украинской делегацией. В разговоре с «Лентой.ру» он описал поведение представителей Украины словами «это клинический диагноз».

Украинские горе-парламентарии вчера побили все рекорды хамства, озлобления и провокации на сессии Парламентской ассамблее ЧЭС в Анкаре Григорий Карасин представитель Межпарламентской ассамблеи СНГ на ПАЧЭС

«Целая свора горластых молодцов и дам сначала делала все, чтобы не дать говорить председателю — турку, который вел ассамблею. А потом с уже надоевшими знаменами и руганью бросились обступать нашу Ольгу Тимофееву, депутата Госдумы, которая возглавляет делегацию, не давая ей выступать», — сообщил Карасин.

Сенатор добавил, что отогнать от исполняющей обязанности главы российской делегации украинских представителей с трудом удалось лишь совместными усилиями российской стороны и турецкой службой безопасности.

Также Карасин рассказал, что после выступления один из представителей украинской делегации устроил драку в холле.

Одним словом, картина безобразная. Это какой-то клинический диагноз. Других слов я не нахожу Григорий Карасин представитель Межпарламентской ассамблеи СНГ на ПАЧЭС

«Что из этого будет дальше — посмотрим. Мы достойно представляем нашу страну, выступаем, боремся за то, чтобы интересы здравого смысла и международного сотрудничества восторжествовали над кучкой хулиганов и провокаторов», — заключил собеседник «Ленты.ру».

4 мая стало известно, что украинские делегаты явились с флагами на одно из мероприятий саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре. Во время мероприятия один из присутствующих в зале вышел с желто-синим флагом и попытался его развернуть, однако его попытку пресекли, после чего завязалась потасовка, и мужчина скрылся из кадра.

Через некоторое время желто-синий флаг с гербом Украины развернули двое мужчин и женщина, причем один из них агрессивно отталкивал тех, кто пытался ему помешать.

Позднее появилась информация о нападении на члена российской делегации во время ПАЧЭС в Анкаре. Инцидент был снят на видео, на котором видно, что украинский депутат наносит российскому делегату несколько ударов после того, как тот выдернул у него из рук украинский флаг.