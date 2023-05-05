Лавров прокомментировал атаки на Кремль русской пословицей

Лавров прокомментировал атаки на Кремль пословицей «русские долго запрягают»

Глава МИД России Сергей Лавров осудил атаки беспилотников на Кремль 3 мая. Министр прокомментировал эти нападения пословицей «русские долго запрягают», его слова приводит ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что у Москвы много терпения. «Это был враждебный акт, совершенно ясно, что без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы», — заключил он.

Ранее Лавров заявил, что старания западных стран изолировать РФ потерпели полный провал. Министр отметил, что усилия Вашингтона и его сателлитов заставить международное сообщество жить по придуманному им порядку терпят фиаско.