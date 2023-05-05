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10:59, 5 мая 2023Мир

Лавров прокомментировал атаки на Кремль русской пословицей

Лавров прокомментировал атаки на Кремль пословицей «русские долго запрягают»

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров осудил атаки беспилотников на Кремль 3 мая. Министр прокомментировал эти нападения пословицей «русские долго запрягают», его слова приводит ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что у Москвы много терпения. «Это был враждебный акт, совершенно ясно, что без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы», — заключил он.

Ранее Лавров заявил, что старания западных стран изолировать РФ потерпели полный провал. Министр отметил, что усилия Вашингтона и его сателлитов заставить международное сообщество жить по придуманному им порядку терпят фиаско.

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Виктория Кондратьева
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