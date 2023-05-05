Чемезов рассказал об импортных компонентах в самолете SSJ New

Глава «Ростеха» Чемезов: в серийных SSJ New практически не останется импортных компонентов

Импортных компонентов в российском среднемагистральном узкофюзеляжном самолете Sukhoi Superjet New (SSJ New), который будет серийно выпускаться с 2024 года, практически не останется. Об этом гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, посвященной итогам деятельности госкорпорации в 2022 году, передает ТАСС.

«Если говорить о SSJ New, да, мы завершаем испытание двигателя ПД-8. Самолет уже с нашим двигателем, полностью с нашей авионикой, с нашими агрегатами и, самое главное, с нашим — полностью — фюзеляжем. Импортного практически там уже ничего не остается. Сертификацию мы уже завершаем», — сказал Чемезов.

По его словам, самолеты начнут выпускать серийно в 2024 году, а каждый год будут производить по 20 лайнеров.

Ранее стало известно, что «Ростех» покажет газогенератор российского турбовентиляторного двигателя большой тяги ПД-35 на международном авиасалоне МАКС-2023.

В марте Михаил Мишустин сообщил, что первый полет обновленного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) с российскими двигателями планируется в течение трех месяцев.

