20-летний российский нападающий подписал контракт с клубом НХЛ

20-летний российский нападающий Федор Свечков подписал контракт с «Нэшвиллом» на три года

20-летний российский нападающий Федор Свечков подписал контракт с «Нэшвилл Предаторс», выступающим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с форвардом рассчитано на три года. В 2021 году он уже был выбран «Нэшвиллом» на драфте под общим 19-м номером, однако не провел за команду ни одного матча.

В сезоне-2022/2023 Свечков выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский «Спартак». Он вышел на лед в 27 матчах, набрав четыре очка по системе «гол плюс пас». В активе форварда есть также серебро чемпионата мира среди юниоров 2021 года в составе сборной России U-18.

2 мая стало известно, что российский голкипер Георгий Романов подписал контракт с клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». Контракт 23-летнего вратаря рассчитан на два года. Ранее хоккеист играл только за российские команды.