В Кремле отреагировали на заявления Пригожина о выводе ЧВК из Артемовска

Представитель Путина Песков: Кремль видел заявления Пригожина про вывод ЧВК из Артемовска

Кремль видел заявления Евгения Пригожина про вывод частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» из Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом заявил официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

При этом Песков не стал комментировать это заявление.

«Разумеется, мы видели его в средствах массовой информации», — отреагировал пресс-секретарь Путина на вопрос журналистов. Свой отказ комментировать слова Пригожина Песков связал с тем, что ситуация в Артемовске имеет отношение к спецоперации.

С заявлением о намерении вывести свою ЧВК из Артемовска Пригожин выступил 5 мая. По словам бизнесмена, потери «Вагнера» растут с каждым днем из-за нехватки боеприпасов.

Артемовск с населением около 70 тысяч человек располагается в 60 километрах к северу от Донецка. Бои за населенный пункт продолжаются уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в городе с августа 2022 года. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит российским Вооруженным силам наступать вглубь Украины. Министр также назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.