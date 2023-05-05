МИД Венгрии обвинил США в желании втянуть страну в конфликт на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: посол США Прессман хочет втянуть Будапешт в конфликт на Украине

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман хочет втянуть принадлежащий к «мирному лагерю» Будапешт в военный конфликт на Украине. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, его цитирует РИА Новости.

«Мы понимаем, что американцы хотят нас втолкнуть в военную пропаганду, в военный лагерь, но мы принадлежим к мирному лагерю», — сказал дипломат.

Ранее Прессман выразил обеспокоенность тесными связями Москвы и Будапешта. Он также призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отвернуться от России и укрепить связи с западными партнерами.