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20:43, 5 мая 2023Мир

МИД Венгрии обвинил США в желании втянуть страну в конфликт на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: посол США Прессман хочет втянуть Будапешт в конфликт на Украине

Фото: Attila Volgyi / Globallookpress.com

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман хочет втянуть принадлежащий к «мирному лагерю» Будапешт в военный конфликт на Украине. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, его цитирует РИА Новости.

«Мы понимаем, что американцы хотят нас втолкнуть в военную пропаганду, в военный лагерь, но мы принадлежим к мирному лагерю», — сказал дипломат.

Ранее Прессман выразил обеспокоенность тесными связями Москвы и Будапешта. Он также призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отвернуться от России и укрепить связи с западными партнерами.

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Глеб Бажуткин
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