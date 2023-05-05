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10:59, 5 мая 2023Бывший СССР

Лавров заявил о необходимости диалога с хозяевами Зеленского

Глава МИД России Лавров заявил, что диалог следует вести не с Зеленским, а с его хозяевами

Фото: Spencer Platt / Getty Images

В инициативе Китая по урегулированию на Украине непосредственно сама страна указана лишь в заголовке, иные предложения документа могут быть обсуждены лишь с хозяевами президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Лавров указал, что речь идет о таких пунктах инициативы, как принцип неделимости безопасности, отказ от ущемляющих другую страну действий, отказ от односторонних санкций.

«Это все решается, конечно, не с Зеленским, который является марионеткой Запада, а с его хозяевами. Мы к такому диалогу были готовы давно», — сказал глава российского МИД.

В ходе той же пресс-конференции Лавров осудил атаки беспилотников на Кремль 3 мая. Министр прокомментировал эти нападения пословицей «русские долго запрягают».

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Алевтина Запольская
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