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17:26, 5 мая 2023Бывший СССР

Зеленский согласился посетить Португалию

Diário de Notícias: Зеленский принял приглашение президента Португалии посетить Лиссабон
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение президента Португалии Аугушту Сантуша Силвы посетить Лиссабон и выступить в парламенте страны. Об этом сообщило португальское издание Diário de Notícias.

«Я пригласил президента Украины посетить Лиссабон, а также обратиться к нашему парламенту на пленарном заседании», — заявил Силва, добавив, что Зеленский согласился незамедлительно с его предложением.

5 мая, в пятницу, президент Украины встретился с главой Министерства иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом бин Рашида Аз-Заяни. Он назвал встречу важным сигналом о взаимодействии между странами и отметил, что важной темой для обсуждения является гуманитарная помощь со стороны Бахрейна для Украины.

Ранее, выступая на совместной пресс-конференции с главами правительств государств Северной Европы, Зеленский говорил о желании Украины как можно раньше войти в блок НАТО после Финляндии и Швеции.

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Алевтина Запольская
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