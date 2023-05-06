ВСУ потеряли 185 человек и 12 единиц техники на одном направлении

Минобороны России: ВСУ потеряли 185 бойцов и 12 единиц техники на донецком направлении

За сутки российские войска уничтожили 185 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 12 единиц техники. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Отмечается, что на донецком направлении «Южная» группировка совершила семь самолетовылетов и 72 огневые задачи. Помимо, уничтоженных 185 военнослужащих и наемников, также были устранены один танк и четыре боевые бронированные машины. Вдобавок были разгромлены четыре автомобиля, две гаубицы Д-20 и одна гаубица Д-30.

Ранее российские военнослужащие пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР). В Министерстве обороны России также отметили, что на двух направлениях — южно-донецком и запорожском — ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки было уничтожено свыше 90 бойцов ВСУ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.