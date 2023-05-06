Военкоры показали горящий после удара России квартал Артемовска с бойцами ВСУ

RusVesna показала видео с горящим после удара России кварталом Артемовска с бойцами ВСУ

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» показал видео с горящим после российского удара одного из кварталов Артемовска (украинское название — Бахмут) с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что российские военные вечером в пятницу, 5 мая, ударили из РСЗО «Град» зажигательными боеприпасами по одному из последних кварталов города с украинскими солдатами. На кадрах, снятых с позиций оператора российского дрона запечатлен охваченный пожаром район Артемовска.

По информации военкоров, вечером 5 мая украинские военные начали жаловаться, что в Артемовске началась активизация мощных атак российской артиллерии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом. По его словам, так Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.