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06:00, 6 мая 2023Спорт

Емельяненко рассказал о расколе в Международной федерации ММА из-за бана россиян

Емельяненко заявил, что в Международной федерации ММА случился раскол из-за бана россиян
Федор Емельяненко

Федор Емельяненко. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский боец Федор Емельяненко рассказал о расколе в Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) из-за обсуждения возможной отмены бана россиян. Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Беда в том, что руководство федерации склоняется к тому, чтобы воздержаться от нашего возвращения. Но большая часть [федераций] все-таки за возвращение россиян», — заявил Емельяненко. Он добавил, что переговоры о допуске сборной к турнирам ведутся постоянно.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

Андрей Стрельцов
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