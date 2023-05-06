Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:18, 6 мая 2023Наука и техника

Минобороны США обновит систему космической связи для ядерной войны

США выбрали компании для разработки защищенной от ядерного удара системы космической связи

Фото: United Launch Alliance / ZUMA Press / Globallookpress.com

Минобороны США выбрало американские компании Lockheed Martin и Raytheon для разработки в рамках программы Evolved Strategic Satcom (ESS) защищенной от ядерного удара обновленной системы космической связи. Об этом сообщает SpaceNews.

Каждая из компаний выиграла от Космических сил Соединенных Штатов средства в размере 30 миллионов долларов, предполагающие создание прототипа секретной наземной системы связи со спутниками, предназначенной для работы в случае ядерной войны. На разработку прототипов отводится 18 месяцев.

Конкурентом Lockheed Martin и Raytheon в разработке ESS выступают американские компаний Boeing и Northrop Grumman. Всего Пентагон планирует потратить на соответствующую программу в течение следующих пяти лет 6,5 миллиарда долларов. В перспективе спутники ESS должны заменить космические аппараты Advanced Extremely High Frequency (AEHF).

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022

В апреле издание Defense News сообщило, что крупнейшие американские военно-промышленные корпорации Northrop Grumman, Lockheed Martin и Raytheon объединились для участия в тендере на создание E-XX, известного как «самолет Судного дня».

В апреле 2022 года Lockheed Martin впервые представила концепцию нового самолета управления и связи EC-130J Take Charge And Move Out (TACAMO) — «самолета Судного дня», предназначенного для управления подводными лодками с баллистическими ракетами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
СКР квалифицировал подрыв машины Прилепина как теракт
Минобороны США обновит систему космической связи для ядерной войны
Трое военных вернулись в Россию из украинского плена
Жена Прилепина прокомментировала подрыв его машины
Бойцы «Вагнера» начали штурм последнего мощного укрепрайона ВСУ в Артемовске
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе
Посол назвал аморальным запрет Берлина на показ флага России 9 Мая
Стало известно о причастных к подрыву автомобиля Прилепина
Западные политики призвали Украину отказаться от планов вернуть Крым
Минобороны рассказало о поражении 85 артиллерийских подразделений ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.