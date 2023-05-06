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22:32, 6 мая 2023Спорт

Стали известны подробности о ближайших матчах сборной России по футболу

В РФС рассказали, что сборная России планирует провести два товарищеских матча в июне

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о планах национальной сборной на ближайшие матчи. Подробности стали известны изданию «Спорт день за днем».

«Сейчас финализируем договоренности. Рассчитываем провести два матча в июне, в окно Международной федерации футбола (ФИФА). Как только договоренности будут достигнуты, будем объявлять», — заявил Митрофанов. Он отметил, что переговоры ведутся со всеми сборными, у которых есть свободные окна.

Ранее президент РФС Александр Дюков рассказал, что сборная может встретиться с футболистами из стран Азии, Африки и Латинской Америки. «С Европой рано или поздно мы сыграем, но говорить о том, что в июне мы проведем какой-то матч, я бы не спешил», — подытожил он.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций.

Дарья Коршунова
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