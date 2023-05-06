Стали известны подробности о ближайших матчах сборной России по футболу
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о планах национальной сборной на ближайшие матчи. Подробности стали известны изданию «Спорт день за днем».
«Сейчас финализируем договоренности. Рассчитываем провести два матча в июне, в окно Международной федерации футбола (ФИФА). Как только договоренности будут достигнуты, будем объявлять», — заявил Митрофанов. Он отметил, что переговоры ведутся со всеми сборными, у которых есть свободные окна.
Ранее президент РФС Александр Дюков рассказал, что сборная может встретиться с футболистами из стран Азии, Африки и Латинской Америки. «С Европой рано или поздно мы сыграем, но говорить о том, что в июне мы проведем какой-то матч, я бы не спешил», — подытожил он.
Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций.