Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Сегодня
20:00 (Мск)
Карен Хачанов
Майами (м)
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Завтра
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Завтра
05:30 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Завтра
05:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
10:07, 31 марта 2023Спорт

Названы возможные соперники сборной России по футболу в международных матчах

Сборная России по футболу может сыграть с командами стран Азии, Африки и Латинской Америки

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал следующих возможных соперников сборной России в международных товарищеских матчах. Его слова приводит РИА Новости.

«В списке фигурируют страны из Азии, Африки и Латинской Америки. С Европой рано или поздно мы сыграем, но говорить о том, что в июне мы проведем какой-то матч, я бы не спешил», — заявил Дюков.

26 марта российские футболисты со счетом 2:0 одержали победу над командой Ирака в товарищеском матче. Ранее сборная России сыграла вничью 1:1 с Ираном.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В ЕС задумались об отправке миротворцев на Украину
Верующие снова заблокировали работу комиссии в Киево-Печерской лавре
Россиянина осудили на 11 лет колонии за призывы к терроризму и содействие ИГ
В ЛНР заявили об увеличении потерь ВСУ из-за ухудшения погоды
Названы возможные соперники сборной России по футболу в международных матчах
Полиция задержала подозреваемых в нападении на рэпера 6ix9ine
СКР даст оценку незаконному преследованию главы Росавиации со стороны СБУ
Россиянам назвали три альтернативы пляжному отдыху на лето
Грузия резко нарастила экспорт автомобилей в Россию
Определен самый популярный размер первоначального взноса по ипотеке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.