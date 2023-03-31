Названы возможные соперники сборной России по футболу в международных матчах

Сборная России по футболу может сыграть с командами стран Азии, Африки и Латинской Америки

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал следующих возможных соперников сборной России в международных товарищеских матчах. Его слова приводит РИА Новости.

«В списке фигурируют страны из Азии, Африки и Латинской Америки. С Европой рано или поздно мы сыграем, но говорить о том, что в июне мы проведем какой-то матч, я бы не спешил», — заявил Дюков.

26 марта российские футболисты со счетом 2:0 одержали победу над командой Ирака в товарищеском матче. Ранее сборная России сыграла вничью 1:1 с Ираном.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.